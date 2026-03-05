Prada, utile 2025 sale a 852 milioni di euro con ricavi a +9%. Versace in perdita anche nel 2026

(Teleborsa) -, società di moda italiana quotata a Hong Kong, ha chiuso ilconpari a 5,718 miliardi di euro, in crescita del 9% anno su anno, +8% organico, a fronte di una base di confronto elevata lungo tutto il corso dell’anno; 20 trimestri consecutivi di crescita per il Gruppo.Ilha registrato una crescita del +9,3% anno su anno a 5,102 miliardi di euro, +8,2% organico, trainata da vendite like-for-like, full price. Il quarto trimestre si è attestato a +9,3% anno su anno, +5,6% organico, evidenziando una performance solida a fronte di una base di confronto sfidante (+18%).ha dimostrato solidità, con Vendite Retail a -1,0% e un quarto trimestre in miglioramento sequenziale a +0,4%, nonostante una base di confronto più difficile.ha mantenuto una crescita sostenuta nel corso dell’anno con Vendite Retail in aumento del 35%, a fronte di basi di confronto eccezionalmente elevate nel FY-24 (+93%). Il quarto trimestre ha registrato una crescita del 20%, a fronte di +84% nel Q4-24.L'è stabile escluso Versace, nonostante i maggiori investimenti e cambi molto sfavorevoli, a 23,2%, pari a 1.324 milioni di euro, includendo l’effetto diluitivo di Versace. L'è in crescita del 2% anno su anno, pari a 852 milioni di euro.Prada segnala che prosegue il piano di investimenti strategici, con 535 milioni di euro di. La situazione patrimoniale solida, grazie a una significativa generazione di cassa, conpari a 466 milioni di euro.Nel FY-25ha riportato Ricavi netti pari a 684 milioni di euro. Nel 2026 la transizione creativa e l’avvio del riposizionamento comporteranno una flessione delle vendite. Il Gruppo ha adottato azioni rapide sul fronte dei costi operativi, generando sinergie e risparmi iniziali che saranno reinvestiti in modo selettivo in aree strategiche, mantenendo al contempo una rigorosa disciplina sulle altre linee di costo. Versace ha registrato una perdita operativa nel FY-25 e, alla luce dei fattori sopra descritti,Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea degli Azionisti, convocata per il prossimo 30 aprile 2026, la distribuzione di un dividendo di 0,166 Euro per azione.