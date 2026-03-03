Analisi Tecnica: USD/YEN del 2/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 marzo
Rialzo marcato per il cross americano contro Yen, che archivia la sessione in utile dello 0,81% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 157,846. Rischio di discesa fino a 156,505 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 159,187.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
