BFF Bank scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

(Teleborsa) - A picco la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che presenta un pessimo -4,22%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di BFF Bank
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni tecniche attuali di BFF Bank
mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 3,387 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 3,573. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 3,323.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)