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Borsa: Netto calo per Shanghai in avvio (-3,05%)

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.764,15 punti

In breve, Finanza
Borsa: Netto calo per Shanghai in avvio (-3,05%)
L'Indice della Borsa cinese esibisce una perdita secca del 3,05% a quota 3.764,15 in apertura.
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