Directa, D'Orazio: nel 2025 ulteriore salto di scala, 2026 iniziato con forte accelerazione

(Teleborsa) - "Il 2025 ha rappresentato per Directa un ulteriore salto di scala, con una crescita significativa del numero di clienti e un incremento della loro operatività, a conferma della validità della strategia commerciale avviata nel 2024". Lo ha detto il direttore commerciale di Directa , Stefano D'Orazio, commentando i risultati 2025.



"Questi risultati si inseriscono in un cambiamento strutturale del mercato: sempre più persone scelgono di gestire in autonomia i propri capitali, con una crescente adozione degli ETF, oggi tra i principali driver dell'evoluzione del risparmio retail in Europa - ha aggiunto - Directa si distingue per una combinazione unica di accesso diretto ai mercati, educazione finanziaria e innovazione tecnologica. Un ruolo determinante è stato il successo dell'onboarding digitale e della Directa Academy, che oggi conta 15.000 iscritti".



"Anche il 2026 è iniziato con una forte accelerazione: abbiamo superato i 150.000 clienti e i 10 miliardi di masse, ponendo le basi per una nuova fase di sviluppo dove evolveremo i processi di KYC con l'integrazione del CRM e un utilizzo sempre più avanzato dei dati - ha proseguito - In questo percorso si inserisce anche il Directa Summit 2026, in programma a Milano il 18 giugno. L'evento sarà un appuntamento centrale per la nostra community, pensato per rafforzare la relazione con i nostri clienti e supportare la nuova generazione di investitori autonomi".

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