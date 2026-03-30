Intesa, all'AD Carlo Messina compenso complessivo da 8,3 milioni di euro nel 2025

(Teleborsa) - Nel corso del 2025 l'amministratore delegato del gruppo Intesa Sanpaolo , Carlo Messina, ha percepito un compenso pari a 4,903 milioni di euro tra componente fissa (pari a 3,5 milioni di euro) e sistema incentivante (pari a 1,403 milioni di euro quale somma delle quote dei premi annuali rinvenienti da anni precedenti). A questo si aggiunge la componente in azioni ricevuta, pari a 3,390 milioni di euro, a valere sui sistemi di incentivazione degli anni precedenti. È quanto emerge dalla Relazione sulla remunerazione pubblicata in vista dell'assemblea.



Considerando entrambe le componenti (compenso percepito e componente in azioni a lui consegnata) l'AD di Intesa Sanpaolo ha registrato un compenso complessivo pari a 8,293 milioni di euro.



Nel 2024 Messina aveva ricevuto circa 6,4 milioni e nel dicembre di quell'anno il CdA aveva approvato dopo quasi dieci anni un aumento della retribuzione, portando il compenso fisso a 3,5 milioni dai 2,62 precedenti.

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