Directa SIM, Busi: crescita record anche nel 2025 grazie a dinamica mercati e livello offerta

Directa SIM





(Teleborsa) - Per, società di trading online quotata su Euronext Growth Milan, ilè stato un altrocon risultati in forte crescita. Ilha superato per la prima volta la quota di 9 miliardi, attestandosi a 9,7 miliardi di euro (+47% su base annua). Ilè cresciuto del 6,2% a 39,6 milioni, record nella storia di Directa. L’è stato di 18,2 milioni, in crescita dell’8,3%, mentre l’è migliorato dell'11,5% a 12,6 milioni. Ilal 31 dicembre 2025 è passato da 45,7 a 52,6 milioni, il più alto livello mai raggiunto dalla Società.Una crescita che, ha spiegato a Teleborsa l', si basa su tre driver fondamentali."Il primo è stato certamente il: i listini hanno proceduto al rialzo e hanno incentivato ilda parte dei clienti che, tipicamente nelle fasi di rialzo, ottengono dei guadagni e sono quindi incentivati a fare più operazioni. Inoltre, il buon andamento dei mercati ha significato anche un', che è quella che consente ai trader e agli investitori più attivi di cogliere le occasioni sul mercato e di effettuare un. Tutto questo ha portato a raggiungere la soglia di, che è ildella società".Il secondo elemento che ha spinto Directa verso questi traguardi, ha proseguito Busi, "è stato certamente il, sia per quanto riguarda le, che si sono confermate su livelli di eccellenza in termini di apprezzabilità da parte del nostro pubblico, sia per quanto riguarda l'offerta dei. Siamo stati, ad esempio, ad aderire ale abbiamo aderito a fine anno anche al mercato degli. Directa continua a evolvere e a migliorare la propria offerta sia in termini di piattaforme che di servizi".Infine, ci sono stati degli. Questi hanno consentito, da un lato, "di migliorare lae ladel brand Directa nel mondo finanziario e, dall'altro, di migliorare anche la gestione delle, che oggi devono essereper gestire una mole diche ha da poco", ha sottolineato l'AD.Il 2025 ha quindi confermato il trend di crescita a ritmi sostenuti che Directa SIM sta vivendo ormai da diversi anni. Per rendere sostenibile questa crescita anche nei prossimi anni la società adotta alcune leve strategiche determinati.Anzitutto, ha spiegato Busi, "punteremo su un', su unadelle stesse e su unsecondo quelli che sono i criteri, i desideri e i parametri delleche si affacciano al mondo della finanza e degli investimenti", ha spiegato Busi. Da questo punto di vista "l'attività didi Directa non si è mai interrotta da trent'anni a questa parte e, per poter, dobbiamo proseguire in quella direzione: le".In secondo luogo, "continueremo a, di comunicazione, eventi e incontri con il pubblico per far sì che tutte le attività e l'offerta di Directa abbiano lae la massima eco mediatica. L'obiettivo è far sì che, in uncome quello degli investitori autonomi, Directa possa sempre essere".Da ultimo, ha concluso l'AD Busi, "ci stiamo accingendo a migliorare,anche la base deiche offriamo, sempre nell'ambito delche rappresenta la nostra attività core. Stiamo riorganizzando e migliorando la nostra offerta con nuove opportunità di investimento, sempre per soddisfare le esigenze di unaed espansione."