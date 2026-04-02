Directa SIM, Busi: crescita record anche nel 2025 grazie a dinamica mercati e livello offerta

(Teleborsa) - Per Directa SIM
, società di trading online quotata su Euronext Growth Milan, il 2025
è stato un altro anno record
con risultati in forte crescita. Il valore complessivo degli asset dei clienti
ha superato per la prima volta la quota di 9 miliardi, attestandosi a 9,7 miliardi di euro (+47% su base annua). Il margine d’intermediazione
è cresciuto del 6,2% a 39,6 milioni, record nella storia di Directa. L’utile lordo
è stato di 18,2 milioni, in crescita dell’8,3%, mentre l’utile netto
è migliorato dell'11,5% a 12,6 milioni. Il patrimonio netto
al 31 dicembre 2025 è passato da 45,7 a 52,6 milioni, il più alto livello mai raggiunto dalla Società.
Una crescita che, ha spiegato a Teleborsa l'Amministratore Delegato Andrea Busi
, si basa su tre driver fondamentali.
"Il primo è stato certamente il buon andamento dei mercati
: i listini hanno proceduto al rialzo e hanno incentivato il desiderio di investimento
da parte dei clienti che, tipicamente nelle fasi di rialzo, ottengono dei guadagni e sono quindi incentivati a fare più operazioni. Inoltre, il buon andamento dei mercati ha significato anche un'elevata volatilità
, che è quella che consente ai trader e agli investitori più attivi di cogliere le occasioni sul mercato e di effettuare un maggior numero di operazioni
. Tutto questo ha portato a raggiungere la soglia di 6 milioni di operazioni
, che è il record storico
della società".
Il secondo elemento che ha spinto Directa verso questi traguardi, ha proseguito Busi, "è stato certamente il livello dell'offerta
, sia per quanto riguarda le piattaforme
, che si sono confermate su livelli di eccellenza in termini di apprezzabilità da parte del nostro pubblico, sia per quanto riguarda l'offerta dei servizi
. Siamo stati tra i primi in Italia
, ad esempio, ad aderire al Best of Book di Borsa Italiana
e abbiamo aderito a fine anno anche al mercato degli ETF paneuropeo di Amsterdam
. Directa continua a evolvere e a migliorare la propria offerta sia in termini di piattaforme che di servizi".
Infine, ci sono stati degli investimenti in ambito marketing, comunicazione, eventi e digitalizzazione
. Questi hanno consentito, da un lato, "di migliorare la risonanza
e la conoscenza
del brand Directa nel mondo finanziario e, dall'altro, di migliorare anche la gestione delle procedure interne
, che oggi devono essere quanto più possibile automatizzate
per gestire una mole di clienti
che ha da poco superato la soglia simbolica delle 150.000 unità
", ha sottolineato l'AD.
Il 2025 ha quindi confermato il trend di crescita a ritmi sostenuti che Directa SIM sta vivendo ormai da diversi anni. Per rendere sostenibile questa crescita anche nei prossimi anni la società adotta alcune leve strategiche determinati.
Anzitutto, ha spiegato Busi, "punteremo su un'evoluzione ulteriore delle nostre piattaforme
, su una razionalizzazione
delle stesse e su un ammodernamento
secondo quelli che sono i criteri, i desideri e i parametri delle nuove generazioni
che si affacciano al mondo della finanza e degli investimenti", ha spiegato Busi. Da questo punto di vista "l'attività di ricerca e sviluppo
di Directa non si è mai interrotta da trent'anni a questa parte e, per poter rimanere all'avanguardia
, dobbiamo proseguire in quella direzione: le nostre piattaforme sono quanto di più importante abbiamo da offrire ai nostri clienti
".
In secondo luogo, "continueremo a irrobustire le attività di marketing
, di comunicazione, eventi e incontri con il pubblico per far sì che tutte le attività e l'offerta di Directa abbiano la massima risonanza possibile
e la massima eco mediatica. L'obiettivo è far sì che, in un mercato in crescita
come quello degli investitori autonomi, Directa possa sempre essere protagonista
".
Da ultimo, ha concluso l'AD Busi, "ci stiamo accingendo a migliorare, implementare e allargare
anche la base dei servizi
che offriamo, sempre nell'ambito del brokeraggio
che rappresenta la nostra attività core. Stiamo riorganizzando e migliorando la nostra offerta con nuove opportunità di investimento, sempre per soddisfare le esigenze di una clientela in continua trasformazione
ed espansione."