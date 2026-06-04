Stevanato, assemblea approva bilancio e dividendo. Nominato nuovo CdA

(Teleborsa) - Stevanato Group , gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha annunciato che tutte le delibere proposte agli azionisti durante l'assemblea sono state approvate.



Gli azionisti hanno approvato, tra l'altro, il bilancio d'esercizio 2025 e la ripartizione dell'utile netto d'esercizio, inclusa la distribuzione di un dividendo pari a 0,054 euro per ogni azione ordinaria e di classe A in circolazione della società, al netto delle azioni proprie.



È stato nominato un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri, ovvero Franco Stevanato, Sergio Stevanato, Madhavan Balachandran, William Federici, Karen Flynn, Sue Jean Lin, Elisabetta Magistretti, Donald Eugene Morel Jr., Luciano Santel e Alvise Spinazzi (già membri del precedente consiglio), insieme a Peter Soelkner (di nuova nomina).

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