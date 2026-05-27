Francoforte: andamento rialzista per Fraport
(Teleborsa) - Bene il gestore dell'aeroporto di Francoforte, con un rialzo del 2,46%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fraport rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 69,57 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 71,67. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 73,77.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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