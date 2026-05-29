Francoforte: positiva la giornata per Fraport

(Teleborsa) - Scambia in profit il gestore dell'aeroporto di Francoforte , che lievita dell'1,96%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fraport evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fraport rispetto all'indice.





Tecnicamente, Fraport è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 73,28 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 71,83. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 74,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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