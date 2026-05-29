Francoforte: positiva la giornata per Fraport
(Teleborsa) - Scambia in profit il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che lievita dell'1,96%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fraport evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fraport rispetto all'indice.
Tecnicamente, Fraport è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 73,28 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 71,83. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 74,73.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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