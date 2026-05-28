Francoforte: nuovo spunto rialzista per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Wacker Chemie , con una variazione percentuale dell'1,81%.



La tendenza ad una settimana di Wacker Chemie è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Wacker Chemie . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Wacker Chemie evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 98,88 Euro. Primo supporto a 97,03. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 95,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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