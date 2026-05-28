Francoforte: nuovo spunto rialzista per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Wacker Chemie, con una variazione percentuale dell'1,81%.
La tendenza ad una settimana di Wacker Chemie è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Wacker Chemie. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Wacker Chemie evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 98,88 Euro. Primo supporto a 97,03. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 95,82.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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