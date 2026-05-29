Francoforte: scambi in positivo per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Avanza Wacker Chemie , che guadagna bene, con una variazione del 2,31%.



L'andamento di Wacker Chemie nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'esame di breve periodo di Wacker Chemie classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 103,1 Euro e primo supporto individuato a 99,67. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 106,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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