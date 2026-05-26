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Francoforte: calo per Wacker Chemie

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Wacker Chemie
Pressione su Wacker Chemie, che tratta con una perdita del 3,08%.
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