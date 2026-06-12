Francoforte: positiva la giornata per Adidas

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di calzature sportive , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,06%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Adidas rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve del leader europeo dell'abbigliamento sportivo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 180,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 176,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 184.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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