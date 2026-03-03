Londra: andamento negativo per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Rosso per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia
, che sta segnando un calo del 3,24%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Metlen Energy & Metals
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Metlen Energy & Metals
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 33,95 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 35. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 33,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)