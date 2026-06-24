Lottomatica, buyback da oltre 5,9 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica Group , nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2026, ha comunicato di aver acquistato, dal 15 al 19 giugno 2026, complessivamente 224.773 azioni ordinarie al prezzo medio di 26,4563 euro per euro, per un controvalore pari a 5.946.651,63 euro.



Dall'inizio del Programma, Lottomatica ha acquistato 1.432.878 azioni ordinarie (pari allo 0,569% delle azioni ordinarie in circolazione).



Al 19 giugno 2026, tenendo conto delle azioni proprie già in portafoglio, delle operazioni di acquisto effettuate e dell'assegnazione del 15 giugno 2026 di 1.340.100 azioni proprie ai beneficiari del primo ciclo del Piano di Stock Option 2023-2025, Lottomatica detiene in totale 16.636.117 azioni proprie, corrispondenti al 6,611% delle azioni ordinarie in circolazione.



Nel frattempo, in Borsa, si contrae la performance dell' azienda leader in Italia nel settore dei giochi con i prezzi allineati a 25,8 euro, per una discesa dello 0,46%.







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