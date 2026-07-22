Lottomatica prosegue il buyback, acquistate azioni per oltre 7,2 milioni di euro
(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2026, ha comunicato di aver acquistato, dal 13 al 17 luglio 2026, complessivamente 284.689 azioni ordinarie al prezzo medio di 25,3338 euro per euro, per un controvalore pari a 7.212.246,38 euro.
Dall'inizio del Programma, Lottomatica ha acquistato 2.638.769 azioni ordinarie (pari all'1,049% delle azioni ordinarie in circolazione).
Al 17 luglio 2026, tenendo conto delle azioni proprie già in portafoglio, Lottomatica detiene in totale 17.842.008 azioni proprie, corrispondenti al 7,091% delle azioni ordinarie in circolazione.
Sul listino milanese, intanto, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente attestandosi a 24,55 euro, con un calo dello 0,49%.
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