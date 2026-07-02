Madrid: andamento sostenuto per Acerinox
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, in guadagno del 2,94% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acerinox, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 15,43 Euro con area di resistenza individuata a quota 15,92. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 15,11.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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