Madrid: brillante l'andamento di Acerinox

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , che avanza bene del 2,34%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acerinox evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Acerinox rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 16,3 Euro, mentre i supporti sono stimati a 15,93. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 16,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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