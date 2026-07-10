Madrid: balza in avanti Acerinox

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , in guadagno del 2,77% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acerinox evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di Acerinox segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 15,71 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 16,08. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 15,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```