Perde Rolls-Royce Holdings sul mercato di Londra

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, che soffre con un calo del 5,32%.
Lo scenario su base settimanale di Rolls-Royce Holdings
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di Rolls-Royce Holdings
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 13,41 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,49. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 14,32.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)