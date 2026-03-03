Milano 17:28
Perde Rolls-Royce Holdings sul mercato di Londra
(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che soffre con un calo del 5,32%.

Lo scenario su base settimanale di Rolls-Royce Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve di Rolls-Royce Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 13,41 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,49. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 14,32.

