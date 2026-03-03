Piazza Affari: profondo rosso per A2A

utility lombarda

A2A

FTSE MIB

azienda di servizi di pubblica utilità

A2A

(Teleborsa) - Retrocede molto l', che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,28%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'rispetto all'indice.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,453 Euro e primo supporto individuato a 2,363. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,543.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)