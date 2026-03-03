Piazza Affari: profondo rosso per A2A

(Teleborsa) - Retrocede molto l'utility lombarda
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,28%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di A2A
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda di servizi di pubblica utilità
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di A2A
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,453 Euro e primo supporto individuato a 2,363. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,543.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)