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Piazza Affari: il comparto oil italiano in forte calo

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il comparto oil italiano in forte calo
Profondo rosso per l'indice petrolifero a Milano, che retrocede a 25.423,57 punti, in netto calo del 2,42%.
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