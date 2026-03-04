Adidas, proposto dividendo a 2,80 euro (+40%) e attesi ricavi in crescita high-single-digit nel 2026

Adidas

(Teleborsa) - Il colosso tedesco dell'abbigliamento sportivo ha alzato il velo suidell'Ad Bjørn Gulden e proposto Nassef Sawiris alla presidenza del Consiglio di Sorveglianza.ha chiuso lo scorso esercizio con, al netto degli effetti valutari, del marchio aumentati del 13% per il secondo anno consecutivo. L'aumento è stato trainato da una crescita a due cifre in, nonché nelle categorie. Avendonel 2024, i risultati dell'azienda per il 2025 non includono i ricavi Yeezy (2024: circa 650 milioni di euro). Includendo le vendite di Yeezy dell'anno precedente, i ricavi a cambi costanti sono aumentati del 10%. In euro, i ricavi sono aumentati del 5%, raggiungendo un livello record di 24.811 milioni (23.683 milioni nel 2024), nonostante un impatto sfavorevole della conversione di oltre 1 miliardo di euro dovuto al rafforzamento dell'euro rispetto a diverse valute.Ilè aumentato del 6% a 12.804 milioni, mentre ilè aumentato di 0,8 punti percentuali, attestandosi al 51,6% (2024: 50,8%). Questo andamento positivo riflette la riduzione dei costi di prodotto e di trasporto, un migliore mix di business e un solido livello di vendite a prezzo pieno, che ha più che compensato i significativi impatti negativi delle valute e l'aumento dei dazi statunitensi.L'è aumentato del 54% a 2.056 milioni, nonostante l'impatto negativo dei dazi doganali statunitensi più elevati e dell'andamento sfavorevole dei cambi. Ciò riflette un margine operativo dell'8,3% nel 2025, 2,6 punti percentuali in più rispetto al 2024.L'è migliorato del 67% a 1.377 milioni. Considerando 45 milioni di euro di utile netto attribuibile a interessi di minoranza (68 milioni nel 2024), sia l'che quellodelle attività continuative sono aumentati del 76%, attestandosi a 7,46 euro (4,24 euro nel 2024).Il Cda e il Consiglio di Sorveglianza proporranno all'Assemblea Generale Annuale del 7 maggio il pagamento di un, inrispetto al DPS a valere sull'utile del 2024 (2,00 euro). Il pagamento dei dividendi di circa 500 milioni (357 milioni nel 2025) riflette undell'utile netto delle attività continuative, in linea con il target aziendale. Il management prevede che ilammonterà a un massimo di 1,5 miliardi di euro nel 2026, poiché la società prevede anche diper un valore fino a 1 miliardo quest'anno.Guardando al, l'azienda prevede che i, a tasso di cambio neutro, aumenteranno a un, riflettendo una crescita di circa 2,0 miliardi in termini assoluti e ulteriori guadagni di quote di mercato in tutti i mercati.è atteso in, nonostante l'impatto negativo di circa 400 milioni di euro dovuto ai dazi statunitensi e all'andamento sfavorevole della valuta SviluppiIn un orizzonte di medio termine, Adidas prevede di guadagnare ulteriori, al netto degli effetti valutari, in crescita a un tassoogni anno dal 2026 al 2028; nello stesso triennio, l'è atteso in aumento a unInoltre, il Consiglio di Sorveglianza hadell’fino al. Gulden ricopre la carica di CEO dal 1° gennaio 2023. Il Consiglio di Sorveglianza ha inoltre concordato di proporre laper un ulteriore mandato di tre anni. A seguito dell'Assemblea Generale Annuale, il Consiglio intende eleggere Nassef Sawiris a Presidente, che succederà a, il cui mandato terminerà alla chiusura della prossima Assemblea Generale.