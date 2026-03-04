Adidas, proposto dividendo a 2,80 euro (+40%) e attesi ricavi in crescita high-single-digit nel 2026

(Teleborsa) - Il colosso tedesco dell'abbigliamento sportivo ha alzato il velo sui risultati 2025, prorogato il mandato
dell'Ad Bjørn Gulden e proposto Nassef Sawiris alla presidenza del Consiglio di Sorveglianza.Adidas
ha chiuso lo scorso esercizio con ricavi
, al netto degli effetti valutari, del marchio aumentati del 13% per il secondo anno consecutivo. L'aumento è stato trainato da una crescita a due cifre in tutti i mercati e canali
, nonché nelle categorie Performance
e Lifestyle
. Avendo completato la vendita del rimanente inventario Yeezy
nel 2024, i risultati dell'azienda per il 2025 non includono i ricavi Yeezy (2024: circa 650 milioni di euro). Includendo le vendite di Yeezy dell'anno precedente, i ricavi a cambi costanti sono aumentati del 10%. In euro, i ricavi sono aumentati del 5%, raggiungendo un livello record di 24.811 milioni (23.683 milioni nel 2024), nonostante un impatto sfavorevole della conversione di oltre 1 miliardo di euro dovuto al rafforzamento dell'euro rispetto a diverse valute.
Il gross profit
è aumentato del 6% a 12.804 milioni, mentre il gross margin
è aumentato di 0,8 punti percentuali, attestandosi al 51,6% (2024: 50,8%). Questo andamento positivo riflette la riduzione dei costi di prodotto e di trasporto, un migliore mix di business e un solido livello di vendite a prezzo pieno, che ha più che compensato i significativi impatti negativi delle valute e l'aumento dei dazi statunitensi.
L'utile operativo
è aumentato del 54% a 2.056 milioni, nonostante l'impatto negativo dei dazi doganali statunitensi più elevati e dell'andamento sfavorevole dei cambi. Ciò riflette un margine operativo dell'8,3% nel 2025, 2,6 punti percentuali in più rispetto al 2024.
L'utile netto delle attività continuative
è migliorato del 67% a 1.377 milioni. Considerando 45 milioni di euro di utile netto attribuibile a interessi di minoranza (68 milioni nel 2024), sia l'utile per azione (EPS) base
che quello diluito
delle attività continuative sono aumentati del 76%, attestandosi a 7,46 euro (4,24 euro nel 2024).
Il Cda e il Consiglio di Sorveglianza proporranno all'Assemblea Generale Annuale del 7 maggio il pagamento di un dividendo di 2,80 euro per azione
, in aumento del 40%
rispetto al DPS a valere sull'utile del 2024 (2,00 euro). Il pagamento dei dividendi di circa 500 milioni (357 milioni nel 2025) riflette un payout ratio del 36%
dell'utile netto delle attività continuative, in linea con il target aziendale. Il management prevede che il ritorno complessivo in contanti per gli azionisti
ammonterà a un massimo di 1,5 miliardi di euro nel 2026, poiché la società prevede anche di riacquistare azioni proprie
per un valore fino a 1 miliardo quest'anno.
Guardando al 2026
, l'azienda prevede che i ricavi
, a tasso di cambio neutro, aumenteranno a un tasso high-single-digit
, riflettendo una crescita di circa 2,0 miliardi in termini assoluti e ulteriori guadagni di quote di mercato in tutti i mercati. Utile operativo
è atteso in aumento a circa 2,3 miliardi
, nonostante l'impatto negativo di circa 400 milioni di euro dovuto ai dazi statunitensi e all'andamento sfavorevole della valuta Sviluppi
In un orizzonte di medio termine, Adidas prevede di guadagnare ulteriori quote di mercato
; ricavi
, al netto degli effetti valutari, in crescita a un tasso high-single-digit
ogni anno dal 2026 al 2028; nello stesso triennio, l'utile operativo
è atteso in aumento a un CAGR medio del 15%
.
Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza ha prorogato il mandato
dell’Amministratore Delegato Bjørn Gulden
fino al 31 dicembre 2030
. Gulden ricopre la carica di CEO dal 1° gennaio 2023. Il Consiglio di Sorveglianza ha inoltre concordato di proporre la rielezione di Nassef Sawiris
per un ulteriore mandato di tre anni. A seguito dell'Assemblea Generale Annuale, il Consiglio intende eleggere Nassef Sawiris a Presidente, che succederà a Thomas Rabe
, il cui mandato terminerà alla chiusura della prossima Assemblea Generale.(Foto: Camilla Carvalho on Unsplash)