Adidas, Barclays conferma rating e TP ma aumenta EPS 2026 del 6% grazie a buyback

(Teleborsa) - Nel suo ultimo report,ha mantenuto ilsul titolo, ribadendo anche il, che incorpora un upside potenziale del 24,3% sul prezzo di 152,85 euro del 6 febbraio."Nel complesso - affermano gli analisti -alle nostre stime per il 2026 e oltre. Il nostro utile per azione (EPS) per gli anni fiscali 2026 e 2027 ègrazie all'annunciato programma diproprie da 1 miliardo di euro".Il broker conferma l'EW poiché vede "catalizzatori limitati per sostenere le azioni nel breve termine, considerando la persistente mancanza di visibilità sullo stato dei consumatori statunitensi in un contesto di maggiore inflazione e il rischio di una maggiore concorrenza proveniente in particolare da".Il gruppodell'esercizio finanziario 2025 ile dovrebbe fornire maggiori dettagli sull'andamento delle vendite per regione, canale e categoria, nonché maggiori dettagli sui driver di redditività, oltreché fornire laLe stime di Barclays per l'esercizio finanziario 2025 rimangono sostanzialmente invariate, "riflettendo solo il superamento delle nostre aspettative su fatturato ed EBIT", spiegano gli analisti.Barclays prevede una maggiore visibilità sugli obiettivi a lungo termine durante i risultati dell'anno fiscale 2025. Dopo aver registrato "un EBIT margin dell'8,3% nell'anno fiscale 2025", il broker ritiene che adidas sia sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo per il 2026 e raggiungere un margine EBIT del 10% circa. "Prevediamo che adidas raggiungerà un, poiché unadovrebbe favorire la redditività", affermano gli analiste. Ciò implica "un'espansione del margine di circa 190 punti base su base annua".Oltre il 2026, "ci aspettiamo che il managementsulle sue ambizioni per i prossimi anni durante la pubblicazione dei risultati dell'anno fiscale 2025, in termini di crescita del fatturato ed EBIT margin", concludono.