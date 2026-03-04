Adidas colpita dalle vendite dopo conti e outlook, analisti dubbiosi

(Teleborsa) - Alla Borsa di Francoforte
, a poco più di mezz'ora dall'apertura degli scambi, il titolo Adidas
scivola in coda al listino perdendo il 7%.
Il colosso tedesco dell'abbigliamento sportivo questa mattina ha alzato il velo sui conti 2025
e sull'outlook 2026 e del prossimo triennio, oltrechè prorogare il mandato dell’AD Bjørn Gulden fino a tutto il 2030. Previsioni che non hanno completamente appagato gli analisti.
Adidas prevedere per il 2026
un utile operativo
di circa 2,3 miliardi di euro, nonostante i venti contrari dati dai circa 400 milioni derivanti dai dazi statunitensi e dai cambi valutari. I ricavi
, calcolati a cambi neutrali, dovrebbero crescere a un tasso high-single-digit, apportando circa 2 miliardi di euro in vendite aggiuntive. Prevista una crescita sostenuta da regioni chiave come il Nord America
e la Grande Cina
, dove Adidas prevede un’espansione a due cifre basse.
Guardando più in là, l'azienda ha dichiarato che le vendite nette
a cambi neutrali dovrebbero continuare a crescere a un ritmo elevato a una cifra sia nel 2027 che nel 2028. Nel periodo 2026-2028, l’azienda prevede che l’utile operativo
aumenti a un tasso di crescita annuo composto a metà delle due cifre.RBC Capital Markets
ha affermato che le prospettive potrebbero risultare inferiori
alle aspettative del mercato. La guidance per un utile operativo
di circa 2,3 miliardi, hanno osservato gli analisti, "implica una riduzione del 15% delle stime di consenso
sugli utili a valore nominale", aggiungendo che il margine implicito di circa l’8,5-8,8% mancherebbe l’obiettivo a medio termine del 10% dell’azienda.
Commentando la guidance a medio termine
di una crescita dei ricavi elevata a una cifra e di una crescita dell’EBIT a metà delle due cifre nel periodo 2026-2028, gli esperti sostengono che questo "dovrebbe sostenere la crescita degli utili e un percorso verso margini del 10%, anche se questo è stato posticipato
".
Tuttavia, RBC Capital Markets l’estensione del contratto di Gulden
è vista come "rassicurante", dato che l'attuale CEO porta "una profonda comprensione
dell’industria sportiva".