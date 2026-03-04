Analisi Tecnica: EUR/GBP del 3/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 marzo
Performance infelice per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude la giornata del 3 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,30% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,8666 con tetto rappresentato dall'area 0,8749. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,8639.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)