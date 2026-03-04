Azionariato europeo, Barclays: ribasso del 10% se petrolio sale a 100 dollari

(Teleborsa) - In un nuovo reportha affermato che un’impennata dei prezzi del greggio legata all’ampliamento del conflitto che coinvolge l’Iran potrebbe pesare notevolmente sui mercati azionari, in particolare per le aree dipendenti dall’energia come l’Europa.Lequindi potrebbero subirese ia causa dell’escalation delle tensioni geopolitiche.Il broker stima che se ildovesse salire a, l’indice paneuropeopotrebbe scendere a circa 550, il che implica unrispetto ai livelli attuali.Il recente aumento dei prezzi del petrolio riflette unmentre resta incerto l'esito del conflitto tra Stati Uniti e Iran. La situazione ha iniziato a mettere in discussione quello che gli strategist definiscono il precedente "" del mercato, che era stato sostenuto da una crescita solida e da un’ampia liquidità.Gli strategist hanno anche evidenziato, affermando che il timore della disruption causata dall’sta determinando un’estrema dispersione tra vincitori e perdenti attesi nei vari settori, mentre lo stress nei mercati delsta contribuendo a un repricing al rialzo dei premi di rischio.Hanno osservato che l’aumento dei prezzi del petrolio sta accentuando i timori di, spingendo al contempo gli investitori a rivalutare le aspettative sui. Costi energetici più elevati potrebbero costringere i mercati a escludere parte dell’allentamento previsto da parte della Federal Reserve se i rischi inflazionistici dovessero intensificarsi.Barclays ha avvertito che lapotrebbe rimanere. "Le azioni globali sonostorici e la volatilità cross-asset probabilmente rimarrà elevata in assenza di un elemento di svolta," hanno affermato gli analisti."Unonel settore energetico e commerciale globale, ma probabilmente una minaccia crescente per le prospettive di crescita e inflazione", hanno affermato, aggiungendo che continuano a prevedere che "lae che lo stress sul mercato obbligazionario si attenuerà se la volatilità del petrolio si attenuerà".Nel medio termine, Barclays rimane, sostenendo che gli utili aziendali e i bilanci rimangono resilienti. il broker continua a prevedere un,trainato dai titoli ciclici, ipotizzando che lo shock geopolitico non si evolva in un conflitto prolungato.Per l'di Barclays "l'rimane fondamentale", con Overweight nei settori Difesa, Minerario e Tecnologico. Ritengono i settori Energia e Utilities (Marketweight) "ben supportati nel breve termine", ma "tatticamente vulnerabili a un'inversione di tendenza se la situazione si calma". Gli analisti inoltre mantengono un "andamento a bilanciere" nel settore finanziario: Overweight su Banche e Underweight su Assicurazioni. Infine, il settore sanitario (Overweight) rimane il "difensivo preferito" di Barclays, mentre tra i titoli ciclici sono Underweight sui Consumer Discretionary.