Elon Musk porta Internet 5G ovunque, anche nelle zone più remote

(Teleborsa) - "Stiamo. Non solo per gli abitanti delle città, ma soprattutto per chi vive lontano da tutto. Il cielo diventerà la rete che unisce tutti". Con queste paroleanche le più remote, sia sempre stato uno degli obiettivi della sua visione imprenditoriale.Da qui l’ultima innovazione tecnologica:Un’innovazione senza eguali, considerando che secondo recenti stime basate sui dati ufficiali dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) e altre analisi globali, circa un terzo della popolazione mondiale non ha accesso a Internet. Si potrà così effettuare una videocall di lavoro, fruire di contenuti in streaming, operare online, in qualsiasi situazione: dall’ufficio come da un mezzo in movimento ad alta velocità, dal cuore di una metropoli così come da un luogo oggi sprovvisto di qualsiasi copertura di rete.Per gli utenti non ci sarà bisogno di far nulla, né acquistare nuovi telefoni o apparecchiature aggiuntive. Questa soluzione è’ già compatibile con tutti gli smartphone esistenti., il cui territorio è pervaso di aree difficili e complesse per la connettività come catene montuose, isole, tunnel e gallerie dove il segnale spesso è’ assente.Questa tecnologia può rappresentare un punto di svolta. Un apporto fondamentale anche per le situazioni di emergenza:, rendendo complicati anche i soccorsi in situazioni straordinarie, stessa cosa può accadere in mare aperto. Grazie all’utilizzo dei satelliti il segnale sarà costante e gli abitanti potranno chiamare e interagire col resto del mondo, in qualsiasi momento ed in qualunque situazione.Un’occasione che non si può perdere, per mettere il Paese al passo di quei progressi tecnologici che possonoalla qualità della vita di intere popolazioni.