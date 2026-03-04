Milano 14:43
45.285 +1,84%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:43
10.577 +0,88%
Francoforte 14:43
24.218 +1,80%

Francoforte: andamento sostenuto per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Wacker Chemie, con una variazione percentuale del 3,65%.

La tendenza ad una settimana di Wacker Chemie è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Wacker Chemie, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 70,22 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 74,07 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 67,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
