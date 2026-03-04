Francoforte: andamento sostenuto per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Wacker Chemie
, con una variazione percentuale del 3,65%.
La tendenza ad una settimana di Wacker Chemie
è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Wacker Chemie
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 70,22 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 74,07 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 67,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)