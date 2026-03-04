Milano 14:44
45.274 +1,81%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:44
10.576 +0,88%
Francoforte 14:44
24.218 +1,80%

Francoforte: scambi in positivo per Merck KGaA

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Merck KGaA
(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia farmaceutica tedesca, che avanza bene del 2,18%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Merck KGaA più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società chimico-farmaceutica, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 122,5 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 124,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 120,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```