Francoforte: scambi in positivo per Merck KGaA

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia farmaceutica tedesca
, che avanza bene del 2,18%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Merck KGaA
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società chimico-farmaceutica
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 122,5 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 124,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 120,9.
