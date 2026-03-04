Goldman Sachs: azionario vulnerabile a una correzione, ma rischio basso di mercato ribassista

Goldman Sachs

(Teleborsa) -considera, date le valutazioni attuali, ma prevede che ciò rappresenti un'opportunità di acquisto con un. La banca d'affari continua comunque a raccomandare un'ampia diversificazione geografica e settoriale come mezzo per migliorare i rendimenti rettificati per il rischio.Secondo gli analisti, leindicano ulteriori rischi di correzione a breve termine a livello dell'indice azionario generale, piuttosto che le brusche rotazioni sotto la superficie che si sono viste finora quest'anno.Elencando le principali motivazionio di un rischio relativamente basso che si trasformi in un mercato ribassista, Goldman Sachs indica innanzitutto il ciclo di crescita sottostante che appare solido sia negli Stati Uniti che nell'area euro. In secondo luogo, la, in particolare negli Stati Uniti e nei mercati emergenti. Insolitamente, ad esempio, le stime degli utili globali sono aumentate dall'inizio di quest'anno. In terzo luogo, i(famiglie, aziende e banche) e, sebbene sia improbabile che ciò impedisca una correzione, probabilmente proteggerebbe i mercati da effetti di secondo impatto più profondi o da rischi sistemici.Secondo Goldman Sachs vale anche la pena notare che lasui mercati. In media, i prezzi delle materie prime, in particolare del petrolio, tendono a salire bruscamente nei periodi di tensione in Medio Oriente a causa del rischio di interruzioni dell'approvvigionamento. L'oro ha registrato il più alto tasso di successo e ha registrato rendimenti ampiamente positivi dagli anni '90. Anche le obbligazioni statunitensi hanno registrato buone performance, a meno che non si sia verificato un forte picco del prezzo del petrolio. Per quanto riguarda le azioni, la correzione mediana è stata del 6% in 18 giorni (sebbene l'intervallo sia ampio).Al di là degli eventi recenti, nella ricerca viene ricordato che le. "Sebbene ciò sia vero negli Stati Uniti da molti anni (supportato da una forte crescita degli utili e da un ROE record), l'ampliamento dei rendimenti azionari al di fuori del mercato statunitense nell'ultimo anno ha portato tutte le regioni ad avere valutazioni superiori ai propri dati storici a lungo termine", si legge nel documento.Allo stesso tempo, i premi al rischio azionario sono diminuiti drasticamente e ora sono tornati, per lo più, ai livelli osservati nel periodo precedente la crisi finanziaria. Queste valutazioni, pur giustificate dal miglioramento dei margini e dei rendimenti prospettici sugli investimenti, hannocausati dalla concorrenza tecnologica o dal mix crescita/inflazione che potrebbe peggiorare a causa degli sviluppi in Medio Oriente.