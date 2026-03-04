Milano 13:28
Lottomatica, Equita alza target price: interessante per profilo di crescita e multipli attraenti
(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 28 euro per azione (+8%) il target price su Lottomatica, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, confermando la raccomandazione "Buy" dopo che nella call sono emersi elementi di supporto alla guidance.

Il buy-back di 700 milioni di euro entro il 2027 proseguirà in linea con andamento recente, con probabilmente un po' meno nel 2026 e più nel 2027. Rimane sempre condizionato alla guidance di leverage (2,0-2,5x) e quindi a potenziali operazioni di M&A o fabbisogni per le gare per le concessioni retail (che non sono attese in ogni caso prima di fine 2027).

Con riguardo all'M&A, qualche bolt-on è ancora in pipeline, anche se forse meno che nel 2025. Nessun commento su nomi specifici (Evoke Italy).

Equita ha aggiornato la valutazione incorporando un multiplo target leggermente rivisto a 13x da 14x precedente (per la maturazione progressiva del mercato italiano e per il derating del settore che tratta oggi mediamente a 12-11x PE 2026-27 dopo gli interventi regolatori in vari Paesi come Francia, UK, USA).

"Riteniamo che Lottomatica sia un investment case interessante per profilo di crescita (Adj. EPS +18% CAGR 2025-28) e multipli attraenti (7,2-6,4x EV/EBITDA e FCF yield 9,1%-10,7% sul 2026-27), visto anche il contesto attuale di maggiore incertezza geopolitica e di potenziale peggioramento del consumer sentiment - si legge nella ricerca - Total shareholder remuneration attesa a 8% e 11% nel 2026/27 assumendo l'esecuzione del buy-back".
