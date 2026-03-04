Lottomatica, Equita alza target price: interessante per profilo di crescita e multipli attraenti

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 28 euro
per azione (+8%) il target price
su Lottomatica
, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, confermando la raccomandazione
"Buy
" dopo che nella call sono emersi elementi di supporto alla guidance.
Il buy-back
di 700 milioni di euro entro il 2027 proseguirà in linea con andamento recente
, con probabilmente un po' meno nel 2026 e più nel 2027. Rimane sempre condizionato alla guidance di leverage (2,0-2,5x) e quindi a potenziali operazioni di M&A o fabbisogni per le gare per le concessioni retail (che non sono attese in ogni caso prima di fine 2027).
Con riguardo all'M&A
, qualche bolt-on è ancora in pipeline
, anche se forse meno che nel 2025. Nessun commento su nomi specifici (Evoke Italy).
Equita ha aggiornato la valutazione incorporando un multiplo target leggermente rivisto
a 13x da 14x precedente (per la maturazione progressiva del mercato italiano e per il derating del settore che tratta oggi mediamente a 12-11x PE 2026-27 dopo gli interventi regolatori in vari Paesi come Francia, UK, USA).
"Riteniamo che Lottomatica sia un investment case interessante per profilo di crescita
(Adj. EPS +18% CAGR 2025-28) e multipli attraenti
(7,2-6,4x EV/EBITDA e FCF yield 9,1%-10,7% sul 2026-27), visto anche il contesto attuale di maggiore incertezza geopolitica e di potenziale peggioramento del consumer sentiment - si legge nella ricerca - Total shareholder remuneration attesa a 8% e 11% nel 2026/27 assumendo l'esecuzione del buy-back".