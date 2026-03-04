Lottomatica, Equita alza target price: interessante per profilo di crescita e multipli attraenti

Equita

Lottomatica

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+8%) ilsu, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, confermando la" dopo che nella call sono emersi elementi di supporto alla guidance.Ildi 700 milioni di euro entro il 2027, con probabilmente un po' meno nel 2026 e più nel 2027. Rimane sempre condizionato alla guidance di leverage (2,0-2,5x) e quindi a potenziali operazioni di M&A o fabbisogni per le gare per le concessioni retail (che non sono attese in ogni caso prima di fine 2027).Con riguardo all', anche se forse meno che nel 2025. Nessun commento su nomi specifici (Evoke Italy).Equita ha aggiornato la valutazione incorporando una 13x da 14x precedente (per la maturazione progressiva del mercato italiano e per il derating del settore che tratta oggi mediamente a 12-11x PE 2026-27 dopo gli interventi regolatori in vari Paesi come Francia, UK, USA)."Riteniamo che Lottomatica sia un(Adj. EPS +18% CAGR 2025-28)(7,2-6,4x EV/EBITDA e FCF yield 9,1%-10,7% sul 2026-27), visto anche il contesto attuale di maggiore incertezza geopolitica e di potenziale peggioramento del consumer sentiment - si legge nella ricerca - Total shareholder remuneration attesa a 8% e 11% nel 2026/27 assumendo l'esecuzione del buy-back".