Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 4/02/2026

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 4/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 febbraio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice della Borsa di Londra, che in chiusura evidenzia un -0,12%.

Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE 100 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 10.471. Rischio di discesa fino a 10.240,4 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 10.701,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
