Milano 6-feb
45.877 0,00%
Nasdaq 6-feb
25.076 +2,15%
Dow Jones 6-feb
50.116 +2,47%
Londra 6-feb
10.370 +0,59%
Francoforte 6-feb
24.721 0,00%

Borsa: Grande giornata per Tokyo (+4,53%)
Protagonista il principale indice azionario giapponese, in forte rialzo del 4,53%, a quota 56.710,72 in apertura.
