The Italian Sea Group, Kepler Cheuvreux è "Reduce" dopo il profit warning causa extra budget

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno assegnato un rating "Reduce", con prezzo obiettivo 3,70 euro, al titoloa causa del rallentamento dell'acquisizione ordini, in particolare nel corso del 2024 e all'inizio del 2025, che potrebbe riflettersi in minori ricavi e nel 2026.Ieri sera, infatti, la società toscana di yacht di lusso, ha comunicato di aver definito un, dopo aver individuato degliche hanno impatti negativi sulla posizione di cassa.TISG Ha ottenuto un, posseduta dall'Ad di TISG Giovanni Costantino. Il Cda ha inoltre deliberato di sviluppare un piano per rafforzare la struttura patrimoniale del gruppo.Sebbene i dettagli sull'entità degli sforamenti di costi segnalati non siano ancora disponibili (i risultati dell'anno fiscale 2025 saranno pubblicati a fine marzo), la notizia "è chiaramente negativa", avverte Kepler Cheuvreux, "in quanto potrebbe avere ancheper la società".Intanto il titolo delcrolla di oltre il 34%, dopo avere fatto molta fatica a fare prezzo nella mattinata, a fronte di una flessione dello 0,8% del