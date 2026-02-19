Milano 15:09
The Italian Sea Group, Kepler Cheuvreux è "Reduce" dopo il profit warning causa extra budget

Il titolo crolla allo Star

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno assegnato un rating "Reduce", con prezzo obiettivo 3,70 euro, al titolo The Italian Sea Group a causa del rallentamento dell'acquisizione ordini, in particolare nel corso del 2024 e all'inizio del 2025, che potrebbe riflettersi in minori ricavi e nel 2026.

Ieri sera, infatti, la società toscana di yacht di lusso, ha comunicato di aver definito un intervento di rafforzamento finanziario, dopo aver individuato degli extra budget che hanno impatti negativi sulla posizione di cassa.

TISG Ha ottenuto un prestito di 25 milioni di euro dall'azionista di controllo GC Holding, posseduta dall'Ad di TISG Giovanni Costantino. Il Cda ha inoltre deliberato di sviluppare un piano per rafforzare la struttura patrimoniale del gruppo.

Sebbene i dettagli sull'entità degli sforamenti di costi segnalati non siano ancora disponibili (i risultati dell'anno fiscale 2025 saranno pubblicati a fine marzo), la notizia "è chiaramente negativa", avverte Kepler Cheuvreux, "in quanto potrebbe avere anche implicazioni reputazionali per la società".

Intanto il titolo del gruppo nautico crolla di oltre il 34%, dopo avere fatto molta fatica a fare prezzo nella mattinata, a fronte di una flessione dello 0,8% del FTSE Italia Star.
