WIIT, Equita alza target price con buon order intake e opzioni M&A che alzano la visibilità

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 27 euro
per azione (dai precedenti 24 euro) il target price
su WIIT
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, confermando la raccomandazione
"Buy
" dopo che ieri ha annunciato
la firma di un contratto quinquennale del valore di 2,8 milioni di euro con un primario gruppo industriale.
In attesa dei risultati 2025 che saranno rilasciati la settimana prossima (11 marzo), gli analisti scrivono che la società "sembra tornata inoltre potenzialmente più attiva sul fronte M&A
, grazie alla dotazione di nuove risorse grazie al bond collocato nel 4Q25 e alle opportunità offerte dalla razionalizzazione commerciale operata da Broadcom
che ha ridotto il numero di partner con cui operare a livello globale a una cerchia più selezionata (tra cui WIIT a livello europeo)".
Equita crede che la buona visibilità sui trend commerciali e sulle opzioni di M&A supportino una conferma del multiplo target di 12x EV/EBITDA (allineato anche alla media degli ultimi 3 anni) applicato ora alle stime (puramente organiche) 2027. Viene anche fatto notare che il titolo tratta oggi a 12-11x EV/EBITDA 2026-27
contro una media storica di 1-year forward EV/EBITDA di 12x. FCF yield 3,7%-4,5%.