Lagarde (BCE): entriamo in un mondo di incertezza, la cooperazione diventa più preziosa

(Teleborsa) - "". Lo ha detto, presidente della Banca centrale europea (BCE), a un evento della Johns Hopkins University di Bologna.Anche quando di recente "si sono verificate gravi perturbazioni, queste sono rimaste, in un certo senso, degli shock all'interno di una struttura stabile. Il crollo delle dot-com, la crisi finanziaria asiatica, persino la crisi finanziaria globale del 2008: ognuna ha messo a dura prova il sistema, ma l'architettura di fondo dell'economia globale ha retto. Credo che".Secondo Lagarde, due forze - la trasformazione tecnologica e la frammentazione geopolitica - spingono in direzioni opposte. "Una potrebbe aumentare drasticamente il nostro potenziale di crescita. L'altra potrebbe ridurlo drasticamente - ha detto Lagarde - Il risultato è unanegli ultimi decenni"."Con l'invecchiamento della popolazione, il crescente fabbisogno di investimenti e il limitato margine di manovra fiscale nella maggior parte del mondo avanzato, la", ha aggiunto.Tutto ciò "porta a un paradosso che non possiamo ignorare - ha sostenuto la presidente della BCE - Proprio nel momento in cui la necessità di cooperazione internazionale è più forte - quando i potenziali vantaggi derivanti dall'integrazione sono maggiori che in qualsiasi altro momento a memoria d'uomo - la. Ma questo è un errore. Ogni grande economia, compresi gli Stati Uniti, ha un interesse diretto e urgente a contenere la frammentazione - non per attaccamento all'ordine globale, ma perché l'alternativa è l'autolesionismo economico"."La riforma multilaterale procederà lentamente. Le coalizioni alleate affronteranno battute d'arresto politiche. La cooperazione con i rivali sarà messa alla prova da ogni escalation. Ma se uno strato si indebolisce, gli altri resistono - ha affermato Lagarde - Questa è la logica dellache abbiamo all'incertezza del nostro tempo".", ha detto la numero uno di Francoforte, perché "possiamo ripetere gli errori degli anni '20, trattando tecnologia e geopolitica come binari separati fino a quando non si scontrano inevitabilmente" oppure "possiamo abbracciare una cooperazione a più livelli, riconoscendo che in un'epoca di incertezza sistemica, la strategia più solida è l'integrazione resiliente, a partire dal rafforzamento del minimo comune denominatore".