Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:48
24.676 -0,23%
Dow Jones 17:48
49.540 +0,08%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Londra: giornata depressa per InterContinental Hotels Group

Migliori e peggiori, Turismo
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo che gestisce alberghi, che mostra un decremento del 2,73%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di InterContinental Hotels Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di InterContinental Hotels Group. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 147,6 USD. Primo supporto visto a 136,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 132,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
