Londra: giornata depressa per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo che gestisce alberghi
, che mostra un decremento del 2,73%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di InterContinental Hotels Group
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di InterContinental Hotels Group
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 147,6 USD. Primo supporto visto a 136,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 132,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)