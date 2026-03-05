Master in D-ESG e Responsabile d'Impatto: LUMSA e FDC Consulting lanciano nuova figura per sfide della sostenibilità

(Teleborsa) - Mercoledì 4 marzo, a Roma, presso la "Sala Pia" dell’università "LUMSA", si è tenuta la presentazione della", promosso congiuntamente dal prestigioso ateneo capitolino e da "FDC Consulting – Digital ESG", la società di consulenza per le aziende che vogliono diventare sostenibili presieduta da Francesco Di Ciommo.L’evento, che ha visto la presenza di esponenti del mondo istituzionale, imprenditoriale, finanziario e del terzo settore, rappresenta una tappa significativa nella costruzione di un domani imprenditoriale votato alla virtuosità, nel quale si coniughino profitto ed etica.Nato nel 2024 da un’idea di Di Ciommo in collaborazione con ilè approdato a Roma forte dell’enorme successo riscosso nel capoluogo piemontese. Dove il 98% degli studenti della prima edizione (la seconda è in corso) ha già trovato un inserimento lavorativo nelle aziende del territorio. Un dato sintomatico della necessità da parte del mercato di nuovi professionisti in grado di integrare nei modelli di business delle imprese le competenze in materia di ambiente, inclusione e governance (ESG) con quelle della trasformazione digitale.In un mondo che si trasforma a ritmi sempre più veloci, occorre sapersi adeguare alle sue trasformazioni per rimanere competitivi nel tempo. E la transizione verso la sostenibilità rappresenta la nuova sfida per tutto il mondo imprenditoriale, che dovrà dotarsi di professionisti che sappiano guidarle nella maniera corretta verso un cambiamento indispensabile per poter continuare ad attrarre la fiducia di consumatori, investitori e stakeholders.Ilattraverso borse di studio – combina un approccio accademico multidisciplinare con l’immersione diretta nella realtà aziendale attraverso tirocini garantiti presso imprese partner.Nel corso della presentazione sono intervenuti: Prof. Francesco Bonini (Magnifico Rettore dell’Università LUMSA di Roma); Francesco Di Ciommo (Presidente di FDC Consulting Digital ESG e Co-direttore del Master); Prof. Giovanni Ferri (Docente di Economia e Gestione aziendale, Management, Finance ad Data Analytics alla "LUMSA" e Direttore del Master); Lara Ponti (Vicepresidente Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG), Giuseppe Biazzo (Presidente Unindustria e AD Orienta SpA Società Benefit), Stefania Sabatini (Responsabile degli Affari Istituzionali & Governativi Oracle Italia), Antonio Ieraci (Consigliere delegato Smart Manager Federmanager), Francesco Canale (Imprenditore DE&I, Co-Founder Working Souls) e Giulio Lo Iacono (Segretario Generale ASviS). Il panel è stato moderato dalla giornalista e conduttrice RAI Barbara Carfagna.Hanno preso parte all'eventoMagnifico Rettore dell’Università LUMSA di Roma,, Presidente di FDC Consulting Digital ESG e Co-direttore del Master,, Docente di Economia e Gestione aziendale, Management, Finance adData Analytics e Direttore del Master,Vicepresidente Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG,, Presidente Unindustria Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e AD Orienta SpA Società Benefit,, Consigliere delegato Smart Manager Federmanager,Responsabile degli Affari Istituzionali & Governativi Oracle Italia,Imprenditore DE&I, Co-Founder Working Souls eSegretario Generale Asvis.Secondo"La LUMSA crede profondamente nel ruolo dell’università come motore di cambiamento sociale e culturale. Questa partnership con FDC Consulting Digital ESG rappresenta un modello virtuoso in cui la solidità accademica si incontra con la concretezza del mondo produttivo. Formare Responsabili d’Impatto significa preparare professionisti che non solo capiscono le regole del mercato di domani, ma che contribuiscono attivamente a scriverle, con una bussola valoriale chiara".Per"Abbiamo iniziato questo percorso a Torino, con la convinzione che la sostenibilità debba smettere di essere una dichiarazione di intenti per diventare competenza manageriale certificata. Oggi portare questo progetto alla LUMSA di Roma significa ampliare quella visione e radicarla nel cuore del sistema istituzionale ed economico italiano. FDC non è solo il soggetto finanziatore: è il ponte tra l’accademia e le imprese, il luogo in cui la teoria trova la sua applicazione e ogni studente diventa un agente di cambiamento reale. Non formiamo esperti di sostenibilità. Formiamo leader che cambiano le aziende dall’interno".ha dichiarato: "Questo Master risponde all’esigenza di andare verso la sostenibilità senza rinunciare alla strada della digitalizzazione. Perché siamo nativi digitali e sostenibili, non siamo due cose distinte, ma una cosa sola. Alle imprese occorrono competitività e strumenti tempestivi nel dare indicazioni. Pandemia e guerra stanno moltiplicando la sfida. La sostenibilità ci conviene, perché nei prossimi anni occorrerà il 40% della competenza green e oltre il 60% delle competenze digitali".Per"Abbiamo bisogno di un sistema capace di tener su la transizione ecologica, integrando le competenze in materia di sostenibilità, ambiente e persone. Si tratta di un aspetto centrale nei processi non solo aziendali, ma della società nella sua interezza. Perché senza di essa rischiamo di essere in balia di eventi geopolitici imprevedibili".ha commentato: "C’è necessità di competenze, ma soprattutto di competenze multidisciplinari. Per cui questo master rappresenta sicuramente un punto a favore di questa ricerca. E questo è un momento storico giusto, per lavorare su temi come il digitale. Grazie al quale le aziende italiane all’estero sono molto organizzate al punto che siamo un Paese esportatore di livello assoluto con i nostri servizi molto apprezzati all’estero"."La certificazione ESG è sempre più fondamentale per le aziende e i manager rivestono un ruolo di grande importanza in questo processo, perché sono i gestori del cambiamento e, attraverso la raccolta dei dati, costruiscono il bilancio di sostenibilità".ha dichiarato: "L’avvento dell’IA rappresenta un nuovo scenario nel segno di una crescita tecnologica molto forte e ci ritroviamo, spesso, a comprarla all’estero. Insieme a essa stiamo assistendo, in parallelo, a una rivoluzione normativa che va a incanalare il digitale. Sfide davanti alle quali dobbiamo attrezzarci con risorse qualificate e competenti"Per"Siamo un’azienda di formazione e consulenza sull’utilizzo consapevole dell’IA. Attraverso la nostra realtà portiamo una visione, ascoltando le necessità delle persone che rimangono sintonizzate su ciò che manca".Infine, Giulio Lo Iacono Segretario Generale Asvis ha dichiarato: "Cercare di avere una visione dell’Italia che si vuole costruire è dare valore a ciò che facciamo. Narrazione della sostenibilità è riportare il dibattito nel corretto alveo scientifico, la sostenibilità è un vantaggio competitivo".