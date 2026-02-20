ABC Company sigla accordi vincolanti per l'acquisto del 34% di Bonfiglioli Consulting

ABC Company

(Teleborsa) -- società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan - ha sottoscritto gli accordi vincolanti per l’. Il closing dell’operazione è previsto entroBonfiglioli Consulting supporta, da oltre cinquant’anni, le imprese italiane nei loro percorsi di crescita, innovazione e apertura ai mercati globali attraverso la consulenza industriale e il temporary management al fine di ottimizzare i processi, integrare le tecnologie digitali e valorizzare l’intera catena del valore dei clienti.Nel, Bonfiglioli Consulting ha realizzato un fatturato consolidato di circa 9 milioni di euro, con un EBITDA margin pari a circa il 10% e una PFN cash positive. I dati di prechiusura per l’esercizioevidenziano un incremento del fatturato e dell’EBITDA, con una crescita stimata di diversi punti percentuali rispetto all’esercizio precedente e una PFN adjusted, determinata ai fini della valutazione, sostanzialmente in equilibrio.Bonfiglioli Consulting è, società a socio unico nella persona di Michele Bonfiglioli, che ricopre anche il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato di Bonfiglioli Consulting. Le restanti quote di minoranza sono detenute da Umberto Mirani e da Alessandro Fichera.L’Operazione prevede l’, da parte di ABC Company, del 34% del capitale sociale di Bonfiglioli Consulting, detenuta dagli attuali soci, i quali rdei proventi complessivamente incassati a fronte della cessione in Azioni A di ABCCompany di nuova emissione, nell’ambito dell’deliberato il 17 dicembre u.s.L’di Bonfiglioli Consulting è stato concordato tra le parti in complessivi circa 13 milioni. La valutazione incorpora le attese di crescita già evidenziate dai dati di prechiusura 2025. In aggiunta al pagamento iniziale, l’Operazione prevede una componente diche sarà corrisposta subordinatamente al raggiungimento di specificida parte del management team di Bonfiglioli Consulting nel corso delA seguito dell’operazione, la governance di Bonfiglioli Consulting sarà disciplinata da untra ABC Company e il socio di maggioranza, volto a garantire piena continuità gestionale, anche in considerazione del mantenimento del controllo da parte di, che deterrà una, nonché della conferma dell’attuale management.Ilsarà composto da cinque membri, di cui due designati da ABC Company e tre dal socio di maggioranza.L’operazione si inserisce nel percorso di costruzione di una, consentendo ad ABC Company di rafforzare il proprio posizionamento quale investitore a duplice natura, finanziaria e industriale.