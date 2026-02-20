ABC Company sigla accordi vincolanti per l'acquisto del 34% di Bonfiglioli Consulting

(Teleborsa) - ABC Company
- società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan - ha sottoscritto gli accordi vincolanti per l’acquisto del 34% di Bonfiglioli Consulting
. Il closing dell’operazione è previsto entro febbraio 2026
.
Bonfiglioli Consulting supporta, da oltre cinquant’anni, le imprese italiane nei loro percorsi di crescita, innovazione e apertura ai mercati globali attraverso la consulenza industriale e il temporary management al fine di ottimizzare i processi, integrare le tecnologie digitali e valorizzare l’intera catena del valore dei clienti.
Nel 2024
, Bonfiglioli Consulting ha realizzato un fatturato consolidato di circa 9 milioni di euro, con un EBITDA margin pari a circa il 10% e una PFN cash positive. I dati di prechiusura per l’esercizio 2025
evidenziano un incremento del fatturato e dell’EBITDA, con una crescita stimata di diversi punti percentuali rispetto all’esercizio precedente e una PFN adjusted, determinata ai fini della valutazione, sostanzialmente in equilibrio.
Bonfiglioli Consulting è partecipata per l’82% da Ghepard 2
, società a socio unico nella persona di Michele Bonfiglioli, che ricopre anche il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato di Bonfiglioli Consulting. Le restanti quote di minoranza sono detenute da Umberto Mirani e da Alessandro Fichera.
L’Operazione prevede l’acquisto diretto
, da parte di ABC Company, del 34% del capitale sociale di Bonfiglioli Consulting, detenuta dagli attuali soci, i quali reinvestiranno circa l’80%
dei proventi complessivamente incassati a fronte della cessione in Azioni A di ABC
Company di nuova emissione, nell’ambito dell’aumento di capitale
deliberato il 17 dicembre u.s.
L’enterprise value
di Bonfiglioli Consulting è stato concordato tra le parti in complessivi circa 13 milioni. La valutazione incorpora le attese di crescita già evidenziate dai dati di prechiusura 2025. In aggiunta al pagamento iniziale, l’Operazione prevede una componente di earn-out
che sarà corrisposta subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi economici
da parte del management team di Bonfiglioli Consulting nel corso del triennio 2026–2028
.
A seguito dell’operazione, la governance di Bonfiglioli Consulting sarà disciplinata da un patto parasociale
tra ABC Company e il socio di maggioranza, volto a garantire piena continuità gestionale, anche in considerazione del mantenimento del controllo da parte di Ghepard 2
, che deterrà una partecipazione pari al 60%
, nonché della conferma dell’attuale management.
Il consiglio di amministrazione
sarà composto da cinque membri, di cui due designati da ABC Company e tre dal socio di maggioranza.
L’operazione si inserisce nel percorso di costruzione di una piattaforma integrata di advisory e servizi alle imprese industriali italiane
, consentendo ad ABC Company di rafforzare il proprio posizionamento quale investitore a duplice natura, finanziaria e industriale.