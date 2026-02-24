Forvia, perdita 2025 di oltre 2 miliardi di euro per oneri straordinari. Semplifica portafoglio

Forvia

(Teleborsa) -, il produttore europeo di componenti per auto nato dall'acquisizione da parte di Faurecia della rivale tedesca Hella, ha chiuso ilcon undi 26,2 miliardi di euro (o 27 miliardi di euro a cambi costanti, invariato rispetto all'anno precedente) e unal 5,6% del fatturato (in aumento di 40 punti base rispetto al 2024). L'rettificato si è assestato a 1,7x rispetto a 2,0x a fine 2024, con indebitamento netto in calo di 0,6 miliardi di euro a 6,0 miliardi di euroL'utile netto consolidato, quota di Gruppo, ha registrato unadi 2.091 milioni di euro nel 2025, essenzialmente a causa diper circa 1,85 miliardi di euro, a riflesso della profonda trasformazione e razionalizzazione del portafoglio. La rapida implementazione del programma EU-FORWARD, con la riduzione di 6.400 dipendenti annunciata entro la fine del 2025, in anticipo rispetto al previsto, spiega l'elevato livello di costi di ristrutturazione, che hanno raggiunto i 410 milioni di euro. Si prevede che tali costi diminuiranno a partire dal 2026."La solidità e la qualità dei nostri risultati consolidati del 2025 riflettono l'eccezionale impegno dei nostri team e la nostra incrollabile attenzione a un'esecuzione disciplinata - ha detto il- Il miglioramento costante del margine operativo e della generazione di flussi di cassa ha consentito una"."Abbiamo inoltreper Forvia, rimodellando il nostro portafoglio e affinando il nostro focus strategico - ha aggiunto - La prevista cessione del nostro Interiors Business Group, attualmente in fase avanzata di negoziazione, segnerebbe una pietra miliare importante nel rifocalizzare il Gruppo sui settori in cui siamo meglio posizionati per vincere e creare valore a lungo termine. Una volta completata, si prevede che l'operazione ridurrà il nostro indebitamento netto di oltre 1 miliardo di euro e rafforzerà ulteriormente il nostro profilo finanziario".Forvia ha detto di essere "" per la c. La cessione consentirebbe di concentrare l'attenzione del Gruppo sui settori tecnologici ad alta crescita e di rafforzare la flessibilità finanziaria, supportando al contempo lo sviluppo a lungo termine del business Interiors sotto la nuova proprietà. Una volta completata, l'operazione ridurrebbe l'indebitamento netto di almeno 1 miliardo di euro.Forvia ha dichiarato di prevedere che il fatturato annuo scenderà a 21-22 miliardi di euro entro il, incluse le potenziali cessioni, mentre il margine operativo salirà ad almeno il 7% del fatturato. Il gruppo prevede inoltre un tasso di crescita annuo organico composto pari o superiore al 2% nel 2028 e pari o superiore al 12% e 4% rispettivamente per le attività Elettronica e Sedili, dopo il 2028. Il gruppo prevede di ridurre il proprio indice di leva finanziaria in modo che il suo indebitamento netto sia pari a 1,2 volte l'EBITDA entro il 2028, in calo rispetto a 1,7 volte nel 2025.