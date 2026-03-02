Milano 9:33
46.123 -2,30%
Nasdaq 27-feb
24.960 0,00%
Dow Jones 27-feb
48.978 -1,05%
Londra 9:33
10.807 -0,95%
24.743 -2,14%

Borse europee in rosso con la crisi in Medio Oriente. Volano petrolio e gas

A Milano rally di Eni e Leonardo

(Teleborsa) - Seduta difficile per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti e risentono pesantemente dell'inasprirsi del conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Volano, invece, i beni rifugio e i prezzi dell'energia che sostengono sul listino milanese titoli come Eni e Tenaris. Bene anche il settore difesa con Leonardo che si colloca in pole nel FTSE MIB.

Sessione debole per l'euro / dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,38%. Deciso balzo in alto dell'oro (+2,39%), che raggiunge 5.404,2 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'8,72%.

In salita lo spread, che arriva a quota +65 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,30%.

Nello scenario borsistico europeo in perdita Francoforte che scende del 2,33%; Londra arretra dello 0,85%. Pesante Parigi che segna una discesa di ben -1,99 punti percentuali. Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa dell'1,70%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 48.991 punti, in forte calo dell'1,84%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, brilla Leonardo, con un forte incremento (+6,02%).

Ottima performance per ENI, che registra un progresso del 4,60%.

Sostenuta Fincantieri, con un discreto guadagno del 2,98%.

Buoni spunti su Tenaris, che mostra un ampio vantaggio dell'1,99%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Stellantis, che prosegue le contrattazioni a -6,50%.

Seduta negativa per BPER Banca, che scende del 4,50%.

Calo deciso per Unicredit, che segna un -4,29%.

Sensibili perdite per Brunello Cucinelli, in calo del 4,23%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Avio (+7,92%) e D'Amico (+3,78%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Carel Industries, che continua la seduta con -7,33%.

In apnea BFF Bank, che arretra del 5,55%.

Tonfo di Ferragamo, che mostra una caduta del 5,04%.
