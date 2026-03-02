Borse europee in rosso con la crisi in Medio Oriente. Volano petrolio e gas

(Teleborsa) - Seduta difficile per Piazza Affari
, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti e risentono pesantemente dell'inasprirsi del conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran
. Volano, invece, i beni rifugio e i prezzi dell'energia che sostengono sul listino milanese titoli come Eni
e Tenaris
. Bene anche il settore difesa con Leonardo
che si colloca in pole nel FTSE MIB.
Sessione debole per l'euro / dollaro USA
, che scambia con un calo dello 0,38%. Deciso balzo in alto dell'oro
(+2,39%), che raggiunge 5.404,2 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'8,72%.
In salita lo spread
, che arriva a quota +65 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,30%. Nello scenario borsistico europeo
in perdita Francoforte
che scende del 2,33%; Londra
arretra dello 0,85%. Pesante Parigi
che segna una discesa di ben -1,99 punti percentuali. Giornata nera per la Borsa di Milano
, che affonda con una discesa dell'1,70%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 48.991 punti, in forte calo dell'1,84%. Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, brilla Leonardo
, con un forte incremento (+6,02%).
Ottima performance per ENI
, che registra un progresso del 4,60%.
Sostenuta Fincantieri
, con un discreto guadagno del 2,98%.
Buoni spunti su Tenaris
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,99%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Stellantis
, che prosegue le contrattazioni a -6,50%.
Seduta negativa per BPER Banca
, che scende del 4,50%.
Calo deciso per Unicredit
, che segna un -4,29%.
Sensibili perdite per Brunello Cucinelli
, in calo del 4,23%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Avio
(+7,92%) e D'Amico
(+3,78%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Carel Industries
, che continua la seduta con -7,33%.
In apnea BFF Bank
, che arretra del 5,55%.
Tonfo di Ferragamo
, che mostra una caduta del 5,04%.