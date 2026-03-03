Profondo rosso per le Borse europee con l'escalation in Medio Oriente

(Teleborsa) - Borse europee in picchiata
con l'ampliarsi dell'escalation militare in Medio Oriente dopo l'attacco all'Iran
, mentre il prezzo del gas
ad Amsterdam fa segnare un balzo del 30% sfiorando i 60 euro, sui massimi da oltre tre anni, e il petrolio Brent
sale del 9% portandosi sopra quota 84 dollari al barile. Continuano a pesare i timori legati a una lunga interruzione dei traffici nello Stretto di Hormuz, con effetti anche sui costi per il trasporto marittimo di energia
, che hanno ormai raggiunto livelli record
.
In netto ribasso il cambio euro/dollaro
che scivola sulla soglia di 1,16 (-0,8%), con il biglietto verde che rafforza il suo status di bene rifugio. Rendimenti dei bond governativi dell'eurozona in deciso rialzo
: gli investitori iniziano a valutare la possibilità di un aumento dei tassi da parte della Bce, con l'impatto dell'impennata dei prezzi del petrolio e del gas sull'inflazione nell'eurozona. Oggi Philip Lane, capo economista della Bce, in un'intervista al Financial Times, ha dichiarato che una guerra prolungata in Medio Oriente potrebbe causare un "picco" sostanziale dell'inflazione nell'eurozona e ridurre la crescita economica.
Intanto sul fronte macro, secondo una stima preliminare di Eurostat
, l'inflazione
annua nell'area dell'euro dovrebbe attestarsi all'1,9% a febbraio 2026, in aumento rispetto all'1,7% di gennaio e delle stime degli analisti. In Italia, in particolare, secondo le stime preliminari dell'Istat
, a febbraio l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività
, al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,8% su base mensile e del +1,6% su base annua, in accelerazione rispettivamente da +0,4% e +1,0% di gennaio.
Scambi in ribasso per l'euro / dollaro USA
, che accusa una flessione dello 0,79%. L'Oro
è in calo (-1,32%) e si attesta su 5.252,3 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 7,22%.
Sale molto lo spread
, raggiungendo +68 punti base, con un deciso aumento di 4 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,47%. Tra le principali Borse europee
vendite a piene mani su Francoforte
, che soffre un decremento del 4,10%, pessima performance per Londra
, che registra un ribasso del 3,09%, e sessione nera per Parigi
, che lascia sul tappeto una perdita del 3,16%.
Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul terreno il 4,60%: il principale indice della Borsa di Milano
prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, profondo rosso per il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 46.663 punti, in netto calo del 4,59%.
In netto peggioramento il FTSE Italia Mid Cap
(-4,12%); come pure, pessimo il FTSE Italia Star
(-3,46%). Maglia rosa
tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno, Lottomatica
ottiene un +5,38%, in scia ai conti.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem
, che continua la seduta con -8,62%.
In perdita Telecom Italia
, che scende del 6,96%.
Pesante Hera
, che segna una discesa di ben -6,42 punti percentuali.
Seduta negativa per Italgas
, che scende del 6,30%.
Tutti i titoli a media capitalizzazione
in Piazza Affari sono sotto la parità.
I più forti ribassi si verificano su Maire
, che continua la seduta con -8,04%.
Sensibili perdite per Ariston Holding
, in calo del 7,91%.
In apnea Fiera Milano
, che arretra del 6,12%.
Tonfo di IREN
, che mostra una caduta del 5,97%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
: Martedì 03/03/2026
00:30 Giappone
: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,7%; preced. 1,7%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,5%)
11:00 Italia
: Prezzi consumo, annuale (preced. 1%)
11:00 Italia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%).