Prada, Guerra: consolidamento di Versace avrà effetto diluitivo su EBIT margin nel 2026

(Teleborsa) - "I risultati conseguiti nel 2025 segnano il quinto anno consecutivo di crescita per il Gruppo
e confermano una performance solida, su basi di confronto pluriennali sfidanti. L'esecuzione rigorosa, fondata su un'attenzione costante ai processi e alle routine operative, ha continuato a sostenere il successo dei nostri marchi". Lo ha detto Andrea Guerra, Amministratore Delegato
del Gruppo Prada, commentando i risultati 2025
.
"Nel corso dell'anno, Prada ha dimostrato solidità, confermando la forza del proprio posizionamento - ha spiegato - Miu Miu ha registrato un ulteriore anno di crescita notevole. Con l'acquisizione di Versace, abbiamo accolto nel Gruppo un marchio dalla riconoscibilità e heritage unici, avviando un nuovo percorso che richiederà rispetto, cura e pazienza
".
"Guardando avanti, confermiamo l'ambizione per il Gruppo di generare una crescita superiore alla media di mercato - ha detto Guerra - Per quanto riguarda la profittabilità, escluso Versace, l'obiettivo rimane di conseguire una progressione dei margini a livello organico; il consolidamento di Versace avrà un effetto diluitivo sull'EBIT margin di Gruppo nel FY-26, con l'intento di riprendere il percorso di incremento graduale a partire dal FY-27
".