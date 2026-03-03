Ariston Group, ricavi netti attesi in crescita organica tra l'1% e il 4% nel 2026

Ariston Group

(Teleborsa) -ha chiuso il 2025 conpari a 2.707,1 milioni di euro, in crescita del 2,8% rispetto al 2024. Tale risultato include una crescita organica del 3,0%, parzialmente compensata da un effetto cambio negativo pari a -1,3%. L'è stato pari a 311,2 milioni, con un margine dell'11,5% sui ricavi netti, in aumento dai 276,3 milioni (margine del 10,5%) dell'esercizio precedente. L'si è attestato a 192,8 milioni, il 20,6% in più rispetto ai 160,2 milioni del 2024, con un margine del 7,1% sui ricavi netti, rispetto al 6,1% del 2024. L'di Gruppo è stato pari a 112,9 milioni, in crescita di circa il 27% dai 89,0 milioni nel 2024.Migliora l'indebitamento netto a 574 milioni dai 603 milioni di fine 2024, grazie alla generazione di cassa, e considerato il pagamento del dividendo, le acquisizioni completate e l’acquisto di azioni proprie.Il Cda intende proporre alla prossima assemblea unpari a 10 centesimi di euro per azione, corrispondente a un payout ratio del 33% sull'utile netto rettificato 2025.Per ilil management si attende di conseguirein crescita organica tra il +1% e il +4%, grazie alla continua ripresadel mercato del riscaldamento, alla solida e costante performance del settore dell’acqua calda e al portafoglio prodotti diversificato del Gruppo. L'è atteso tra il 7% e l’8%, grazie al piano di efficientamento e alla leva operativa, con maggiori investimenti in go-to-market, nuovi prodotti, digitalizzazione e ricerca e sviluppo per accelerare la crescita., ha dichiarato: “Il 2025 è stato un anno di importanti progressi strategici per Ariston Group. Il settore sta attraversando una profonda trasformazione, in cui la dimensione, la tecnologia e una chiara visione strategica sono elementi essenziali per creare valore nel lungo periodo. Abbiamo rafforzato le nostre capacità industriali e diinnovazione, ampliato la presenza in mercati ad alto potenziale e consolidato la nostra scala e la leadership attraverso l'accordo con Riello e la joint venture con Lennox. Vogliamo proseguire nel cogliere opportunità coerenti con la nostra strategia, per rafforzare ulteriormente la nostra posizione globale nelle soluzioni sostenibili per il comfort climatico e dell’acqua.”, ha aggiunto: “Nel 2025 il mercato ha mostrato segnali di ripresa, sostenuta dalla crescita delle tecnologie rinnovabili in Germania. La nostra solida posizione in questo mercato chiave ci ha permesso di cogliere a pieno l'espansione delle pompe di calore, mentre il nostro portafoglio completo e una disciplinata esecuzione operativa hanno garantito una performance molto positiva nell’anno, e migliore rispetto all’andamento del mercato. Guardando al futuro, siamo ottimisti sul 2026, grazie alla graduale ripresa della domanda europea di riscaldamento e alle solide basi che abbiamo costruito attraverso investimenti continui nei nostri prodotti, nell'organizzazione e nelle nostre capabilities digitali.”