Milano 9:31
46.697 +0,13%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 9:31
10.386 -0,16%
24.607 +0,02%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 4/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 4/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 febbraio

Moderatamente al rialzo la prestazione del derivato italiano, che chiude con una variazione percentuale dello 0,42%.

L'esame di breve periodo del Future sul FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 47.155 e primo supporto individuato a 45.800. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 48.510.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
