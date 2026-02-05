Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 4/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 febbraio
Moderatamente al rialzo la prestazione del derivato italiano, che chiude con una variazione percentuale dello 0,42%.
L'esame di breve periodo del Future sul FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 47.155 e primo supporto individuato a 45.800. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 48.510.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)