Analisi Tecnica: USD/YEN del 5/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo
Allunga timidamente il passo il cross americano contro Yen, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,32%.
Lo status tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 158,019. Rischio di eventuale correzione fino al target 156,586. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 159,452.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)