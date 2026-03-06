Milano 5-mar
Analisi Tecnica: USD/YEN del 5/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo

Allunga timidamente il passo il cross americano contro Yen, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,32%.

Lo status tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 158,019. Rischio di eventuale correzione fino al target 156,586. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 159,452.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
