Francoforte: movimento negativo per Nordex

(Teleborsa) - Pressione su Nordex
, che tratta con una perdita del 2,38%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX
, su base settimanale, si nota che Nordex
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,82%, rispetto a -6% del MDAX
).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 41,87 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 40,63. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 40,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)