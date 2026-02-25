Renovalo, contratto con PA da 1,4 milioni di euro per adeguamento sismico

Renovalo

(Teleborsa) -(già Imprendiroma), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari, ha sottoscritto unper l', ora stazione operativa del 112 della Regione Lazio e della Protezione Civile, situata nel quartiere Dalmata di Roma, in prossimità della zona EUR.L'intervento prevede l'esecuzione di lavori per un importo complessivo pari a circa, finalizzati al miglioramento della sicurezza strutturale e alla valorizzazione dell'edificio, nell'ottica della tutela del patrimonio pubblico e della sicurezza degli utenti. La consegna dei lavori da parte della Regione Lazio a Renovalo è prevista entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto, con completamento stimato in circa 18 mesi, salvo eventuali modifiche."Questo nuovo contratto rappresenta un'nella nostra capacità di realizzare interventi complessi e strategici - ha commentatodi Renovalo - L'adeguamento sismico dell'Ex Casa della Bambina è un progetto di grande rilevanza per il territorio e per la comunità. Metteremo in campo tutto il nostro know-how tecnico e organizzativo per garantire un'esecuzione puntuale, sicura e di elevata qualità, nel rispetto dei tempi e degli standard previsti".